Трутнев поручил продумать систему налогов для проекта закона о вольном приносе золота

МАГАДАН, 29 октября. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минфину и Минвостокразвития РФ продумать систему налогообложения для проекта закона о вольном приносе золота, чтобы она учитывала интересы индивидуальных предпринимателей, но не привела к выпадающим доходам бюджета.

Согласно поручению, которое президент РФ Владимир Путин дал по итогам встречи с общественностью Дальнего Востока, кабмин должен до 1 марта 2020 года представить предложения по законодательному урегулированию добычи золота индивидуальными предпринимателями.

"Сложность у нас возникла в другом пункте, когда мы дошли до вопросов налогообложения. <…> Поручили коллегам из Минвостокразвития, Минфина вместе подумать, сможем ли мы обойти этот подводный камень", - сказал он.

По мнению Трутнева, налогообложение не может быть одинаковым для крупных компаний и для индивидуальных предпринимателей, которые работают на маленьких участках или истощенных месторождениях. При этом, если ввести для частных золотодобытчиков упрощенную систему налогообложения, сохранив право людей сдавать золото добывающим компаниям, компании могут пытаться экономить на налогах. "В этом случае будут выпадающие доходы бюджета, а допустить это нельзя", - добавил он.

Трутнев отметил, что если эта проблема будет решена, он не видит других препятствий для продвижения законопроекта.

Во время встречи в сентябре президента РФ с общественностью один из ее участников предложил при доработке законопроекта о вольном приносе золота учесть предложения представителей золотопромышленников, в том числе предусмотрев ужесточение ответственности за незаконную разработку недр. Путин, отвечая ему, отметил, что частные старатели работают там, где компаниям это невыгодно. По его мнению, деятельность золотодобытчиков нужно легализовать, однако необходимо навести порядок в отрасли и выработать определенные правила, чтобы их работа не нарушала права компаний и других индивидуальных старателей.