Объем прямых иностранных инвестиций вырос в Москве за шесть лет более чем в два раза

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Москвы вырос за период с 2013 по 2019 год более чем в два раза. Об этом сообщил во вторник на круглом столе "Москва: экономический и инвестиционный потенциал города" замдиректора по вопросам ГЧП городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

"С 2013 года объем прямых иностранных инвестиций в городе вырос на 107%. Первое полугодие 2019 года в сравнении с первым полугодием 2018 года по этому показателю показало рост почти на 20%", - сказал Барашев.

По его словам, "это говорит о том, что Москва продолжает оставаться привлекательной для иностранного бизнеса, что подтверждают успешные проекты государственного частного партнерства и бизнес-кейсы".

Он добавил, что в столице активно развивается промышленность, при этом акцент сделан на высокотехнологичное производство. По его словам, в 2016 году была разработана концепция новых промышленных производств, принята новая структурированная нормативная база, принято соответствующее постановление правительства и закон о промышленной инвестдеятельности города.

"На текущий момент у нас действует во всем городе система льгот, позволяющая снизить эффективным производствам региональную налоговую нагрузку до 25% <...> Компании, получив статус инвестиционного приоритетного проекта, получают льготы от 17 до 25%. На текущий момент уже 105 компаний подучили этот статус и получают поддержку, льготы и инвестиции по этим проектам составили уже более 90 млрд рублей", - добавил Барашев.