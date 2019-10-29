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Проект железной дороги от Кошице до Вены перешел на стадию экологических обсуждений

Строительство железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм, в котором планируется участие РЖД, оценивается в €6,4 млрд

СОЧИ, 29 октября. /ТАСС/. Проект строительства железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм от Кошице до Вены, реализация которого планируется с участием РЖД, перешел на стадию экологических обсуждений. Об этом на пленарной сессии форума PRO//Движение.1520 рассказал генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозеров.

Железнодорожная магистраль Кошице - Братислава - Вена - международный проект с участием железнодорожных компаний России (РЖД), Украины, Словакии и Австрии по продлению железной дороги с шириной колеи 1520 мм от словацкого города Кошице до Братиславы и Вены. Проект запущен в 2009 году. Стоимость строительства дороги железнодорожной линии, по оценке предприятия Breitspur Planungsgesellschaft (СП, созданного в 2009 году для сотрудничества по проекту строительства), составит €6,4 млрд.

"Мы считаем, что интероперабельность может быть достигнута, в том числе, и продлением колеи 1520. Пока мы активно движемся в нашем проекте до Вены, сейчас ведутся экологические обсуждения", - сказал Белозеров.

Глава холдинга добавил, что проект имеет большой потенциал, но окажет лишь одностороннее влияние на перевозки.

"Мы предлагаем и другим странам тоже посмотреть варианты по переходу на нашу колею для того, чтобы развивать хабовую структуру и совместные технологические проекты. В том числе, используя интеграцию с нашими литовскими, белорусскими коллегами, транзит, короткие перевозки по морю, которые идут из Китая в Калининград и дальше в Европу уже морским путем", - заключил Белозеров.

Теги
АвстрияУкраинаСловакияРоссияБелозеров, Олег Валентинович
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