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Власти Северной Осетии начали прием инвестпроектов, претендующих на получение господдержки

Прием проектов будет проходить в Министерстве промышленности и транспорта республики по 28 ноября

ПЯТИГОРСК, 29 октября. /ТАСС/. Прием инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки, открыт в Северной Осетии, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе республиканского министерства промышленности и транспорта.

"Прием инвестиционных проектов открыт. Уже подали документы по двум проектам: один в сфере легкой промышленности, другой - строительство оздоровительного комплекса", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, прием инвестиционных проектов будет проходить в Министерстве промышленности и транспорта Северной Осетии по 28 ноября 2019 года.

"Отбор инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки, состоится 29 ноября текущего года. Отбор проводится в целях изыскания проектов по созданию новых производств и модернизации действующих предприятий промышленной и транспортной сферы", - уточнили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что подать заявки могут частные лица, студенты высших и средних образовательных учреждений, индивидуальные предприниматели, юридические лица, имеющие инвестиционные проекты или предложения, потенциально возможные к реализации на территории республики.

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