Эксперт: изменение законодательства выведет венчурный рынок РФ на новый уровень развития

МОСКВА, 29 октября./ТАСС/. Совершенствование российского законодательства в области венчурного финансирования и определение допустимых случаев невозврата венчурных инвестиций позволит венчурному рынку в России выйти на новый уровень развития, считает директор института менеджмента инноваций НИУ "Высшая школа экономики" Дан Медовников.

"Благодаря изменениям законодательства, которые поручил подготовить глава государства, удастся серьезно снизить токсичность государственных денег, приходящих на венчурный рынок, и тогда наши фонды начнут работать более эффективно. На рынок придет больше средств. Инвесторы перестанут опасаться, что получат "по шапке" за то, что какие-то инновационные проекты, в которые были вложены бюджетные средства, оказались неудачными. Это позволит получить новый импульс для развития российского венчурного рынка, выйти на новый уровень", - сказал он ТАСС.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин поручил правительству, при участии Агентства стратегических инициатив, Счетной палаты, Генеральной прокуратуры и институтов развития проработать изменения в нормативную правовую базу, определяющие допустимые случаи и объем невозврата венчурных и прямых инвестиций в капитал компаний, реализующих технологические проекты, осуществляемые с использованием средств государственного бюджета.

Поручение дано по итогам состоявшегося 18 сентября заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Свои предложения правительство должно представить главе государства к 1 июня 2020 года.

Венчурный рынок

По словам Медовникова, в настоящее время "в российской инновационной сфере обращается 30% частных денег и 70% государственных средств". "Задача - поменять это соотношение в обратную сторону. В свое время в западных странах на венчурном рынке было такое же соотношение, которое им удалось переломить, в том числе с помощью совершенствования законодательства", - сказал эксперт.

Он напомнил, что отечественная инновационная система начала строиться с середины 2000-х годов, и уже на первом этапе столкнулась с необходимостью формирования законодательной базы, учитывающей все нюансы венчурного бизнеса.

"Нужно было изменить подход, по которому бюджетными деньгами рисковать было нельзя. Потому что особенность венчурного финансирования в том, что от неудачных проектов никто не застрахован. Но прибыль от удачных проектов зачастую перекрывает все потери инвестора. К сожалению, тогда нам не удалось усовершенствовать нормативно-правовую базу, может быть, это стало одной из причин, почему в России не удалось 15 лет назад построить инновационную экономику", - сказал Медовников.

Глава Роснано Анатолий Чубайс, выступая с лекцией "Инновационная экономика" в МФТИ 20 сентября отметил, что Роснано "активно критикуют за банкротство портфельных компаний, не понимая суть процесса".

"Венчурный бизнес устроен по портфельному принципу. Математика простая: поскольку сам характер деятельности - высокорискованный, вы точно знаете, что часть проектов неизбежно провалится. Эти риски банкротств хеджируются портфельным принципом управления - из десяти инвестпроектов семь провалилось, два получились более-менее, а один выстрелил так, что покрыл все затраты. И это сердцевина концепции любого private equity или венчурного фонда", - сказал он.

О Роснано

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории России.

Основные направления инвестирования - электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия. Благодаря инвестициям Роснано на данный момент открыто 103 завода и R&D-центра в 37 регионах России. В течение пяти лет компания работает с прибылью.

Единственный акционер АО "Роснано" - российское государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Развитием инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже начатых Роснано образовательных и инфраструктурных программ, занимаемся Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Высшим коллегиальным органом управления фонда является наблюдательный совет. Согласно уставу фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности фонда, его стратегии и бюджета. Председателем правления фонда, являющегося коллегиальным органом управления, является председатель правления ООО "УК "Роснано" Анатолий Чубайс.