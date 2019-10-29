Минфин предложил льготы для ряда месторождений ХМАО для дополнительной добычи 100 млн тонн

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Министерство финансов России предлагает предоставить налоговые вычеты по НДПИ при добыче нефти на лицензионных участках, расположенных в конкретных районах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, для увеличения добычи нефти на 100 млн тонн. Об этом говорится в проекте поправок в налоговый кодекс.

Отмечается, что это коснется месторождений, лицензия на пользование недрами которых выдана до 1 января 2018 года и чьи начальные извлекаемые запасы нефти составляют от 450 млн до 500 млн тонн по состоянию на 1 января 2018 года.

Вычет по НДПИ при добыче нефти на участках предоставляется в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2029 года включительно.

В целях компенсации выпадающих доходов бюджета проектом федерального закона предусматривается установление налоговой ставки НДПИ на попутный газ, добываемый в России, в размере 385 рублей за 1 тыс. куб. м.