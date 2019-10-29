Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Амурский завод по переработке сои наладил поставки масла в Республику Корея

Первую партию объемом 21,5 тонны крупнейшая южнокорейская компания Lotte International получила в октябре

ТАСС, 29 октября. Амурский маслоэкстракционный завод "Соя АНК", который реализует свою продукцию в регионах России, в Китае, Японии и Вьетнаме, наладил поставки соевого масла в Республику Корея. Об этом во вторник сообщается на сайте Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

"28 сентября в Корею была отправлена первая партия нефасованного рафинированного соевого масла. <...> Первую партию объемом в 21,5 тонны крупнейшая южнокорейская компания Lotte International получила в октябре. Высокое качество продукции подтвердилось. Следующий груз, который поступит в ближайшее время из Приамурья импортеру, составит уже 60 тонн", - говорится в сообщении.

"Соя АНК" входит в холдинг АНК ("Амурская надежная компания"). Завод занимается переработкой сои. Производительность предприятия составляет 200 тонн продукции в сутки, 70 тыс. тонн в год. При производстве масла завод не использует генно-модифицированные элементы.

Производство сои является одной из ключевых отраслей экономики Амурской области. Местные аграрии производят ежегодно более 1,2 млн тонн сои - это 40% от всего российского производства, указано на сайте министерства.

Теги
РоссияРеспублика КореяАмурская областьДальний Восток
Реклама на ТАСС
Совет управляющих МАГАТЭ выбрал Гросси новым гендиректором
Он является представителем Аргентины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС