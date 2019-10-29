Амурский завод по переработке сои наладил поставки масла в Республику Корея

ТАСС, 29 октября. Амурский маслоэкстракционный завод "Соя АНК", который реализует свою продукцию в регионах России, в Китае, Японии и Вьетнаме, наладил поставки соевого масла в Республику Корея. Об этом во вторник сообщается на сайте Министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

"28 сентября в Корею была отправлена первая партия нефасованного рафинированного соевого масла. <...> Первую партию объемом в 21,5 тонны крупнейшая южнокорейская компания Lotte International получила в октябре. Высокое качество продукции подтвердилось. Следующий груз, который поступит в ближайшее время из Приамурья импортеру, составит уже 60 тонн", - говорится в сообщении.

"Соя АНК" входит в холдинг АНК ("Амурская надежная компания"). Завод занимается переработкой сои. Производительность предприятия составляет 200 тонн продукции в сутки, 70 тыс. тонн в год. При производстве масла завод не использует генно-модифицированные элементы.

Производство сои является одной из ключевых отраслей экономики Амурской области. Местные аграрии производят ежегодно более 1,2 млн тонн сои - это 40% от всего российского производства, указано на сайте министерства.