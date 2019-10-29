Reuters: De Beers увеличила расходы на маркетинг бриллиантов до десятилетнего максимума

ПРЕТОРИЯ, 29 октября. /ТАСС/. Алмазное подразделение корпорации Anglo American компания De Beers объявила, что ее бюджет на рекламу и маркетинг ювелирных изделий с алмазами в текущем году превысит аналогичные расходы 2018 года, когда они составили $170 млн. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на главу отдела стратегического планирования De Beers Эстер Обербек.

"Тем самым расходы компании на маркетинг в нынешнем году установят десятилетний рекорд", - подчеркнула она.

В центре внимания De Beers остаются два ключевых рынка: США и Китай. Основные рекламные усилия компании сосредоточены на рынке свадебных подарков, а также на тех покупателях, которые любят приобретать для себя ювелирные украшения с бриллиантами.

В последние годы на мировом рынке граненых алмазов происходят значительные изменения. Так, в США с 2013 по 2017 год число женщин, покупающих для себя обручальные кольца с бриллиантами, увеличилось с 7% до 14%. При этом женщины приобретали более дорогие кольца, тратя на каждое в среднем $4,4 тыс. по сравнению с мужчинами, которые расходовали на алмазное кольцо в среднем $3,3 тыс.

В 2018 году мировой спрос на ограненные алмазы увеличился на 2% - до $76 млрд. Наиболее быстро (на 5%) выросли в долларовом выражении рынки США и Китая. В Соединенных Штатах объем продаж ювелирных изделий с алмазами составил в минувшем году $36 млрд.

Последние исследования специалистов De Beers также говорят о том, что мировой рынок сырых алмазов начал восстанавливаться после периода избыточного предложения. В первую очередь это вызвано падением добычи на ряде алмазных шахт, включая австралийскую Argyle, запасы которых быстро истощаются.