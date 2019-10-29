Fitch ожидает снижения прибыльности страховой деятельности в РФ в 2019 году

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает снижения прибыльности от страховой деятельности российских компаний по итогам 2019 года. Об этом говорится в материалах, представленных на деловом завтраке Fitch по страховому сектору.

Снижение доходности от страховой деятельности агентство связывает с ухудшением двух параметров: коэффициента убыточности и коэффициента аквизиционных расходов (расходы страховой компании, связанные с привлечением новых страхователей и удержанием старых). При этом, по данным рейтингового агентства, по итогам шести месяцев 2019 года в прибыль от страховой деятельности составила чуть более 12 млрд рублей, когда как годом ранее этот показатель превысил 18 млрд рублей (данные по компаниям с совокупной долей рынка 40% в секторе общего страхования).

Среди ключевых тем, которые стоят перед страховым сектором в России, аналитики Fitch отмечают вялую макроэкономическую среду и низкий располагаемый доход, а также неопределенность в вопросе допуска иностранных филиалов в рамка участия России в ВТО.