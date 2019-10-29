Mail.ru Group видит большой потенциал сотрудничества со Сбербанком

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Mail.ru Group рассчитывает укрепить сотрудничество со Сбербанком, который планирует приобрести миноритарную долю в "МФ Технологии" (компании принадлежит 58,8% голосов в Mail.ru Group), и видит большой потенциал сотрудничества в будущем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе интернет-холдинга со ссылкой на генерального директора Бориса Добродеева.

Ранее Сбербанк подписал с Газпромбанком необязывающее соглашение о покупке миноритарной доли в компании "МФ Технологии" (МФТ), которой принадлежит 58,8% голосов в Mail.ru Group. Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года, после получения всех необходимых разрешений от органов корпоративного управления и регуляторов. В банке подчеркнули, что видят существенный потенциал в создаваемой совместно с Mail.ru Group платформе O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере доставки еды и ресторанного бизнеса, транспорта и в целом ряде других направлений. Кроме того, Сбербанк разделяет и поддерживает стратегию Mail.ru Group, подчеркнули в кредитной организации.

"Решение о потенциальной продаже Газпромбанком своей доли в МФТ Сбербанку не относится к операционной деятельности компании, однако со своей стороны мы были бы рады укрепить наше взаимодействие с таким сильным игроком на рынке, как Сбербанк", - сказал Добродеев.

По его словам, с момента объявления новости о создании О2О-предприятия со Сбербанком компании проделали большую совместную работу и убедились, что их взгляды полностью совпадают. "Мы видим большой потенциал в сотрудничестве и рассчитываем на продолжительные и тесные взаимоотношения со Сбербанком", - подчеркнул он.

Как рассказал в разговоре с ТАСС аналитик по телекоммуникациям и медиа Райффайзенбанка Сергей Либин, такой интерес Сбербанка говорит о том, что он хочет быть партнером Mail.ru Group не только по O2O. "Возможны более широкие процессы в будущем. Сбербанк - крупнейший банк с большим количеством пользователей и ресурсов. С точки зрения корпоративного управления, это хороший акционер - не под санкциями, публичный. С точки зрения структуры акционеров, для Mail.ru Group это плюс", - уверен он.

По мнению эксперта, поскольку Сбербанк позиционирует себя как экосистема, которая занимается большим количеством сервисов, в том числе цифровых, компании смогут хорошо дополнять друг друга в будущем.

В июле Сбербанк и Mail.ru Group сообщили о планах создать совместное предприятие на базе Delivery Club и "Ситимобил". Участие в создаваемой компании будет распределено между двумя партнерами в равных долях. Совокупные инвестиции в совместное предприятие составят до 64 млрд рублей.

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