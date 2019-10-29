В Минфине подсчитали расходы бюджета от льгот в новой системе накопительной пенсии

"Это, действительно, наш расчет. Мы в соответствии с правилами разработки нормативных актов должны писать так называемое финансовое обоснование, в котором указываются выпадающие доходы и расходы бюджета. Соответственно, мы оценили их таким образом (10 млрд руб. - прим. ТАСС), это прямые расходы", - пояснил он, добавив, что данные расходы будут понесены до 2030 года.

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Налоговые льготы в новой системе накопительной пенсии - гарантированного пенсионного плана (ГПП), которые планируется предоставить гражданам и работодателям, обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей до 2030 года. Об этом сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в рамках презентации проекта новой системы.

Замминистра финансов при этом отметил, что без стимулирования долгосрочных накоплений будет нелегко выполнить указ президента по доведению доли объема инвестиций в ВВП до 25% к 2024 году.

"Любая [налоговая] льгота аналогична прямому расходу из бюджета. Поэтому мы, конечно, внимательно просчитывали все последствия от введения подобного рода финансирования. Но мы также понимаем, что нам тяжело будет выполнить указ президента по доведению доли объема инвестиций в ВВП до 25% к 2024 году, если мы не будем стимулировать долгосрочные накопления", - отметил он.

Моисеев также отметил, что прямые расходы будут перекрыты доходами, которые через несколько лет начнут получать бюджеты всех уровней за счет "возврата через рост инвестиций, рост прибыли предприятий, соответственно, рост налоговой базы", - пояснил замминиcтра.

О льготах ГПП

Как ранее сообщали в Минфине, особенностью ГПП является добровольный порядок присоединения к системе. Это также дает возможность гражданам копить на пенсию в НПФ (Негосударственный пенсионный фонд) из своей зарплаты. Помимо прочего, средства, перечисленные в ГПП, можно будет досрочно забрать в случае тяжелого заболевания.

Согласно новой системе накопительной пенсии, представленной замминистра финансов РФ Алексеем Моисеевым и первым зампредом ЦБ РФ Сергеем Швецовым во вторник, гражданам и работодателям, вовлеченным в ГПП, будет положен ряд налоговых льгот. Так, граждане смогут получить 13% вычет по НДФЛ на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Для работодателей, перечисляющих взносы по ГПП своих работников, также предусмотрены налоговые льготы. В частности, они смогут получить льготу по налогу на прибыль, отнеся понесенные расходы на себестоимость.

Как рассказал журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов, законопроект о ГПП может быть принят в 2020 году, вступление в силу с учетом отсрочки может произойти в середине 2021 года.