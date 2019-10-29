Представитель банкира Юсупова опроверг заявления фигурантов дела Калви о цене акций IFTG

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Представитель банкира Шерзода Юсупова, потерпевшей стороны по уголовному делу в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, во вторник на заседании Мосгорсуда опроверг заявления обвиняемых о том, что проведенная следствием экспертиза установила в 4 млрд рублей стоимость акций компании IFTG, в многократном завышении цены которых обвиняют фигурантов дела, передает корреспондент ТАСС.

"Обвиняемые сознательно вводят суд в заблуждение, утверждая, что экспертиза будто бы установила цену акций в 4 млрд рублей. Максимальная цена, которую определила экспертиза для этих акций, - 250 млн рублей", - сказал представитель Юсупова в суде. При возбуждении дела следствие заявляло, что истинная цена акций - 600 тыс. рублей.

В ответной речи обвиняемый по делу партнер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль пояснил выводы экспертизы. "Я подтверждаю, что эксперт оценил акции IFTG в 254 млн рублей, но оценка активов, привязанных к акциям, - это 4 млрд рублей", - заявил Дельпаль, высказав сожаление, что к материалам дела в Мосгорсуде приобщены не все материалы экспертизы, а только вывод о стоимости акций в 254 млн рублей.

Мосгорсуд рассматривает жалобу защиты на продление домашнего ареста Калви и Дельпалю.

Следователь в суде никак не прокомментировала, к каким в действительности выводам пришла экспертиза. Представитель Следственного комитета заявила, что сбор доказательств продолжается, но уже на этом этапе есть основания утверждать, что действия обвиняемых не подпадают под предпринимательскую деятельность. "Обвиняемые могут скрыться или оказать давление на свидетелей", - сказала она.