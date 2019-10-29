Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Более 250 тыс. россиян получили статус самозанятых

Специальный режим налогообложения для самозанятых действует с начала 2019 года в четырех регионах

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Статус самозанятых получили более 250 тыс. россиян, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на форуме "Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти".

"У нас уже больше четверти миллиона самозанятых, которые добровольно зарегистрировались в нашей системе", - сказал Мишустин.

В начале октября первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации с инициативой ограничить список профессий для самозанятых. По его словам, это необходимое условие для дальнейшего распространения налогового режима для самозанятых.

Специальный режим налогообложения для самозанятых действует с начала 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые платят налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% - на доходы от юридических лиц.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
Реклама на ТАСС
В Госдуме считают, что игорная зона в Крыму поможет преодолеть западные санкции
Она будет находиться на территории бывшего санатория "Фортуна" в населенном пункте Кацивели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС