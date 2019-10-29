Более 250 тыс. россиян получили статус самозанятых

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Статус самозанятых получили более 250 тыс. россиян, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на форуме "Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти".

"У нас уже больше четверти миллиона самозанятых, которые добровольно зарегистрировались в нашей системе", - сказал Мишустин.

В начале октября первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов выступил на парламентских слушаниях в Совете Федерации с инициативой ограничить список профессий для самозанятых. По его словам, это необходимое условие для дальнейшего распространения налогового режима для самозанятых.

Специальный режим налогообложения для самозанятых действует с начала 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые платят налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% - на доходы от юридических лиц.