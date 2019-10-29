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Котельные на севере Бурятии полностью перейдут на газ в 2022 году

Общий объем потребности региона в сжиженном природном газе составит почти 28 тыс. тонн ежегодно

УЛАН-УДЭ, 29 октября. /ТАСС/. Котельные в Северо-Байкальском, Муйском районах Бурятии и в городе Северобайкальск в 2022 году полностью перейдут с угля на газ. Об этом сообщил во вторник заместитель председателя правительства республики по развитию инфраструктуры Евгений Луковников на парламентских слушаниях в Народном Хурале (парламенте) региона.

"Мы ведем работу по переводу угольных котельных на газ. В Северо-Байкальском, Муйском районах и в городе Северобайкальск в 2022 году все котельные перейдут на газ благодаря развитию Ковыктинского месторождения (расположен в Иркутской области, разрабатывает "Газпром"), будет применяться сжиженный природный газ (СПГ)", - сказал Луковников.

Он отметил, что на Петербургском международном газовом форуме в начале октября правительство Бурятии подписало соглашение с компанией "Газпром СПГ технологии" о реализации проектов в сфере автономного энергообеспечения в республике в рамках государственно-частного партнерства.

"По предварительным расчетам, общий объем потребности в сжиженном природном газе составит около 28 тыс. тонн в год. Создание производственной и транспортно-логистической инфраструктуры для поставки СПГ планируется с Ковыктинского газоконденсатного месторождения до поселков Таксимо, Новый Уоян и города Северобайкальск", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

Луковников добавил, что социальные объекты, которые строят в пригороде Улан-Удэ, микрорайонах Гурульба, Хойтобэе, Эрхирик и не имеют центрального отопления, также планируют в будущем перевести на газ.

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РоссияБурятия
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