"Газпром" завершил заполнение газопровода "Сила Сибири"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Газпром" завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири". Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Об этом говорится в сообщении компании.

"Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай", - отмечается в сообщении.

Следующий этап - заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур.

В конце августа "Газпром" подключил Чаяндинское месторождение к газопроводу "Сила Сибири". Газ с этого проекта, а также Ковыктинского в Иркутской области будет поставляться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют восточным маршрутом.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее говорил, что строительство проекта идет с опережением графика, поэтому поставки в Китай по северному участку "Хэйхэ - Чанлин" начнутся раньше намеченного срока - с 1 декабря 2019 года. Договор о "восточном" маршруте (то есть "Силе Сибири") с CNPC был подписан 21 мая 2014 года, максимальная пропускная мощность газопровода - 38 млрд куб. м в год.

В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири - 2") и меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.