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Исследование: расходы семьи в РФ на прошлой неделе снизились в среднем до 4,3 тыс. рублей

По данным холдинга "Ромир", это на 1,6% меньше, чем неделей ранее

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Расходы российской семьи с 21 по 27 октября 2019 года в среднем составили 4 342 рубля, что на 1,6% меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные холдинга "Ромир", с которыми ознакомился ТАСС.

Индекс недельных расходов (ИНР) является показателем, демонстрирующим динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Индекс рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств.

"С 21 по 27 октября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 70 рублей 69 копеек меньше, чем неделей ранее", - отмечают в "Ромире".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались меньше на 57 рублей 47 копеек (на 1,3%).

"Ромир" - российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях.

Исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой.

Теги
Россия
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