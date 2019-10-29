Исследование: расходы семьи в РФ на прошлой неделе снизились в среднем до 4,3 тыс. рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Расходы российской семьи с 21 по 27 октября 2019 года в среднем составили 4 342 рубля, что на 1,6% меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные холдинга "Ромир", с которыми ознакомился ТАСС.

Индекс недельных расходов (ИНР) является показателем, демонстрирующим динамику объема потребления российскими домохозяйствами товаров повседневного спроса. Индекс рассчитывается для каждой календарной недели на основе данных о потреблении домохозяйств.

"С 21 по 27 октября среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 70 рублей 69 копеек меньше, чем неделей ранее", - отмечают в "Ромире".

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались меньше на 57 рублей 47 копеек (на 1,3%).

"Ромир" - российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях.

Исследование основано на данных потребления 40 тыс. россиян, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой.