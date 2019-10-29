Зеленский заявил, что не намерен возвращать Приватбанк бывшим владельцам

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не намерено возвращать бывшим владельцам государственные банки. Об этом президент заявил во вторник, выступая перед участниками инвестиционного форума в Мариуполе.

"Я хочу обратиться ко всем, кто распространяет слухи, что кто-то из команды президента или из нового правительства собирается вернуть бывшим владельцам их банки, - нет, это неправда", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что в этом вопросе он будет защищать интересы государства и народа. "С рынка были выведены около 100 банков, в частности Дельта Банк, Надра Банк, банк Финансы и кредит. Национализирован Приватбанк. В каждом из этих дел, я еще раз говорю, буду защищать только интересы Украины, интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны решаться за счет плательщиков налогов", - сказал Зеленский.

В декабре 2016 года правительство Украины решило национализировать Приватбанк и влить в него 155 млрд гривен (около $6 млрд). Экс-владельцы банка посчитали национализацию незаконной.

В конце февраля 2019 года Хозсуд Киева принял к рассмотрению иск Коломойского и Triantal, владевших соответственно 41,6572% и 16,5748% акций Приватбанка, о признании незаконной национализации этого банка. 9 апреля истцы расширили перечень своих требований, добавив пункт о возврате им акций Приватбанка.