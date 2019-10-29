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В Госдуме считают, что игорная зона в Крыму поможет преодолеть западные санкции

Она будет находиться на территории бывшего санатория "Фортуна" в населенном пункте Кацивели
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© Пресс-служба администрации Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Появление игорной зоны в Крыму привлечет туристов из-за рубежа, и, как следствие, поможет преодолеть западные санкции в отношении полуострова, считает депутат Госдумы от региона, член комитета по финансовому рынку Андрей Козенко.

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28 октября было опубликовано подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым распоряжение о создании игорной зоны "Золотой берег" в Ялте. Игорная зона, по данным властей города, расположится на территории бывшего санатория "Фортуна" в населенном пункте Кацивели.

"[В "Золотой берег" будут приезжать] люди, которые интересуются игорным бизнесом, которые будут пользоваться сервисом, услугами. У нас есть все, чтобы эта категория туристов была и международная, и я уверен, что с помощью этого объекта мы сможем еще один шаг сделать для преодоления санкций. Зарубежные туристы, которые будут сюда приезжать, будут видеть, что открытые взаимоотношения, открытая экономика лучше, чем "заборы", - сказал Козенко во вторник ТАСС.

Он отметил, что, если будет большой интерес иностранцев, это поможет возобновить международное сообщение с аэропортом Симферополя. "[В настоящее время иностранцы должны] прилетать в Краснодарский край и ехать оттуда в Крым или делать пересадку в Москве. Но, наверное, лучше прилететь самолетом напрямую, из страны проживания в аэропорт Симферополя? Я считаю, что чартерные рейсы вполне возможны", - пояснил он.

Интерес инвесторов

Накануне премьер-министр республики Юрий Гоцанюк сообщил журналистам, что власти Крыма уже получили заявки от российских инвесторов, желающих поучаствовать в конкурсе, либо заключить инвестиционные соглашение об участии в создании игорной зоны в Ялте. Решение о том, в какой форме пройдет процедура заключения соглашения, будет принято после семинара-совещания и расширенного заседания Госсовета РФ, которые пройдут в Калининграде с 29 по 31 октября. Возможны разные формы: через аукцион или через заявки по инвестпроектам.

"Это российские крупные компании", - сказал Козенко на вопрос о том, какие инвесторы интересуются проектом игорной зоны.

Открытый пляж и дороги для населения

Власти признают, что перспектива появления игорной зоны пока не очень радует жителей поселка Кацивели (входит в состав Ялты), где появится новый объект. Однако отмечают, что какого-то вреда для населения не предвидится - наоборот, местные жители получат новые возможности заработать, а дороги и инженерные сети в районе обновят перед строительством казино.

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"Местные жители обеспокоены тем, что там могут быть какие-то события, связанные с нарушением общественного порядка, моральных правил. Это новое событие для Ялты, но полагаю, что мы сможем с жителями найти понимание. Это будет приносить дополнительные доходы, и довольно существенные. Думаю, через несколько лет будет не хуже, чем в Сочи", - рассказал ТАСС и.о. главы администрации Ялты Иван Имгрунт, добавив, что благодаря появлению игорной зоны живущие рядом люди получат качественную инфраструктуру.

Козенко уточнил, что участок площадью 15 га уже передан в региональную собственность. Перед началом работ предстоит оценить, в каком состоянии заброшенное здание пансионата, можно ли его достроить или придется снести. Необходимо расчистить зеленую зону вокруг здания. Также проект подразумевает строительство коммунальных сетей и транспортной инфраструктуры - в частности, автомобильной дороги и причалов для яхт.

"Для Крыма такой объект - это большой плюс, один из локомотивов роста экономики, который позволит пополнить бюджет. Опыт работы подобных объектов в Краснодарском крае, Алтайском крае показывают, что такой объект, может быть, не высокодоходный с точки зрения бизнеса, но он влечет развитие территории", - сказал депутат.

При этом, добавил он, доступ на берег моря около будущей игорной зоны, где сейчас отдыхают местные жители и туристы, закрывать не планируется.

Об игорной зоне в Крыму

В интервью ТАСС глава Республики Крым Сергей Аксенов отмечал, что соглашения, связанные с созданием игорной зоны, будут заключены до конца 2019 года. По его мнению, введенные против полуострова санкции игроков не отпугнут. По словам Аксенова, игорная зона будет ориентирована в первую очередь на приезжих и на состоятельных людей.

По мнению экспертов и представителей властей Крыма, игорная зона сможет привлечь состоятельных туристов, в том числе иностранцев, что особенно актуально для полуострова. Для сравнения, игорную зону "Красная Поляна" в Сочи, созданную в 2016 году, только за первые два года посетили более 850 тыс. человек из 146 стран, в 2018 году доля иностранцев, посетивших ее, составила 16% от общего количества гостей (годом ранее - 5%). А для туров в Сочи открываются чартерные рейсы из зарубежья, например, налажено прямое авиасообщение Сочи с Израилем, что способствовало увеличению турпотока.

Закон о создании игорной зоны на территории Республики Крым был подписан еще в 2014 году. По экспертным оценкам, бюджет региона сможет получать от нее до 25 млрд рублей в год. Как сообщала ранее заместитель председателя совета министров Крыма - министр финансов республики Ирина Кивико, власти региона направили в Минфин РФ пакет документов для создания игорной зоны. Территорию бывшего санатория "Фортуна", в соответствии с требованиями федерального законодательства, вывели за границы Ялты.

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