В Госдуме считают, что игорная зона в Крыму поможет преодолеть западные санкции

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Появление игорной зоны в Крыму привлечет туристов из-за рубежа, и, как следствие, поможет преодолеть западные санкции в отношении полуострова, считает депутат Госдумы от региона, член комитета по финансовому рынку Андрей Козенко.

28 октября было опубликовано подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым распоряжение о создании игорной зоны "Золотой берег" в Ялте. Игорная зона, по данным властей города, расположится на территории бывшего санатория "Фортуна" в населенном пункте Кацивели.

"[В "Золотой берег" будут приезжать] люди, которые интересуются игорным бизнесом, которые будут пользоваться сервисом, услугами. У нас есть все, чтобы эта категория туристов была и международная, и я уверен, что с помощью этого объекта мы сможем еще один шаг сделать для преодоления санкций. Зарубежные туристы, которые будут сюда приезжать, будут видеть, что открытые взаимоотношения, открытая экономика лучше, чем "заборы", - сказал Козенко во вторник ТАСС.

Он отметил, что, если будет большой интерес иностранцев, это поможет возобновить международное сообщение с аэропортом Симферополя. "[В настоящее время иностранцы должны] прилетать в Краснодарский край и ехать оттуда в Крым или делать пересадку в Москве. Но, наверное, лучше прилететь самолетом напрямую, из страны проживания в аэропорт Симферополя? Я считаю, что чартерные рейсы вполне возможны", - пояснил он.

Интерес инвесторов

Накануне премьер-министр республики Юрий Гоцанюк сообщил журналистам, что власти Крыма уже получили заявки от российских инвесторов, желающих поучаствовать в конкурсе, либо заключить инвестиционные соглашение об участии в создании игорной зоны в Ялте. Решение о том, в какой форме пройдет процедура заключения соглашения, будет принято после семинара-совещания и расширенного заседания Госсовета РФ, которые пройдут в Калининграде с 29 по 31 октября. Возможны разные формы: через аукцион или через заявки по инвестпроектам.

"Это российские крупные компании", - сказал Козенко на вопрос о том, какие инвесторы интересуются проектом игорной зоны.

Открытый пляж и дороги для населения

Власти признают, что перспектива появления игорной зоны пока не очень радует жителей поселка Кацивели (входит в состав Ялты), где появится новый объект. Однако отмечают, что какого-то вреда для населения не предвидится - наоборот, местные жители получат новые возможности заработать, а дороги и инженерные сети в районе обновят перед строительством казино.