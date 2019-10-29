Средства в рамках нового пенсионного плана будут наследоваться на этапе выплаты

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Средства в рамках новой системы накопительной пенсии - гарантированного пенсионного плана (ГПП) - можно будет наследовать на этапе выплаты пенсий. Об этом сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в рамках презентации проекта ГПП.

Как пояснил Швецов, наследники смогут забрать накопленные средства ГПП, заплатив 13% с остатка, или перевести средства на свой личный счет ГПП.

"Дети могут забрать сразу деньги и заплатить 13%. Если эти дети соглашаются, что эти деньги перейдут к ним на их счет ГПП, то средства перейдут на счет ГПП", - отметил он.

Как отметил Швецов, передаваться по наследству сможет неиспользованная часть накопленных средств.

"Мы скрестили в стандартном плане элемент пожизненной пенсии, а с другой стороны - наследуемость. Но есть предложение сделать выплатную стадию как скользящую срочную выплату 15 лет: то есть происходит расчет пенсии исходя из того, что она выплачивается 15 лет, но по истечении одного-двух лет происходит расчет на следующие 15 лет, исходя из инвестиционного дохода, из того, что уже выплачено, и опять получается срочная пенсия на 15 лет. Через два года происходит повторный перерасчет. Таким образом, пенсия становится не срочной, а бессрочной. Неиспользуемая часть в результате смерти гражданина наследуется", - пояснил он.

Начать получать выплаты по ГПП гражданин сможет либо в момент наступления пенсионного возраста, либо по истечении 30 лет с первой уплаты пенсионного взноса по ГПП. Это будет зависеть от того, какой срок наступит раньше. Кроме того, человек сможет забрать средства из ГПП, если ему нужно будет оплатить дорогостоящее лечение, также добавил Швецов.