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Правительство РФ поручило подписать с Кубой протокол по ремонту энергоблоков

Это поручение дано Минэнерго с участием МИД

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подписать протокол по ремонту энергоблоков на Кубе, соответствующее распоряжение он подписал 25 октября.

Поручение подписать протокол от имени правительства РФ дано Минэнерго с участием МИД.

Ранее первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита на Кубу Медведева сообщал, что объем инвестиций в проект по капитальному ремонту 10 энергоблоков на трех теплоэлектростанциях на Кубе может составить €600-700 млн.

Приходько напомнил, что "Интер РАО - Экспорт" и кубинская государственная электроэнергетическая компания Energoimport согласовали дорожную карту проекта капитального ремонта 10 энергоблоков по 100 МВт на трех кубинских ТЭС, согласно которой контракт на выполнение этих работ должен быть подписан в марте 2020 года.

Речь идет о работах на ТЭС "Восточная Гавана", ТЭС "Максимо Гомес" и ТЭС "Антонио Масео". "Рассчитываем, что после подписания контракта мы будем выполнять капитальный ремонт двух блоков ежегодно, начиная с 2021 года", - заявил ранее генеральный директор "Интер РАО - Экспорт" Максим Сергеев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКубаРоссия
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