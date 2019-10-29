Австралийский регулятор обвинил Google в неправомерном использовании данных пользователей

МЕЛЬБУРН /Австралия/, 29 октября. /ТАСС/. Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей обратилась в федеральный суд с иском против компаний Google LLC и Google Australia, обвинив их в умышленном искажении сведений о том, как осуществляется сбор, хранение и использование личных данных пользователей. Об этом во вторник сообщается в заявлении, опубликованном на официальной странице регулятора в Twitter.

Согласно данным комиссии, с января 2017 года по декабрь 2018 года Google, в нарушение австралийского законодательства об охране прав потребителей, не проинформировала пользователей о возможности и способах отключения функции записи и сбора данных о местоположении и перемещении их устройств. "Мы выдвигаем судебный иск против Google, потому что полагаем, что в результате заблуждения пользователей Google собирала, хранила и использовала крайне деликатную и ценную личную информацию о местоположении потребителей, не позволив им сделать осознанный выбор", - сообщил председатель комиссии Род Симс.

По версии регулятора, в течение двух лет Google осознанно вводила пользователей в заблуждение, не информируя их о том, что настройки "история местоположений" и "история приложений и веб-поиска" должны быть отключены, если пользователь не хочет, чтобы компания собирала данные о нем. "Многие потребители принимают сознательное решение отключить настройки, чтобы остановить сбор данных о своем местоположении, но мы утверждаем, что поведение Google, возможно, помешало потребителям сделать этот выбор", - отметил Симс.

Комиссия убеждена, что с середины и до конца 2018 года Google намеренно дезинформировал потребителей, уверяя что единственный способ прекратить сбор своих личных данных о геолокации - это прекратить использование рядя сервисов Google, как Google Search ("Гугл серч") и Google Maps.

Также, в комиссии считают, что Google не предоставила пользователям сведения о том, как именно будут использованы их данные и скрыла, что они могут быть использованы для целей, не связанных с услугами Google.