Глава РФПИ заявил, что суверенные фонды помогают налаживать отношения между странами

ЭР-РИЯД, 29 октября. /ТАСС/. Взаимодействие суверенных фондов разных стран помогает налаживать отношения между государствами в эпоху глобальной геополитической напряженности, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Партнерства - ключевой момент в современном мире. У нас есть Российско-китайский фонд [РКИФ], с которым мы консультируемся по поводу технологий, есть Mubadala [суверенный фонд ОАЭ], с которыми мы также обсуждаем этот вопрос, и наш подход приобретает глобальный масштаб. Россия открыта к сотрудничеству с Китаем, Саудовской Аравией, США. Мы считаем, что напряженность нужно снижать, и суверенные фонды помогают налаживать доверительные отношения между странами через развитие партнерств", - сказал он, выступая на форуме Future Investment Initiative (FII).

Дмитриев назвал налаживание российско-саудовских отношений одним из ярких исторических примеров, который привел к созданию "новых ценностей и стабильности рынка нефти".

В ходе сессии на FII управляющий директор Mubadala Investment Company Халдун аль-Мубарак также отметил важность взаимодействия суверенных фондов. "Доверие очень важно, и уверен, особенно между суверенными фондами, нужно устанавливать такой уровень отношений. Когда мы инвестировали в Россию, зашли в Россию, мы не знали России. Потом, вместе с РФПИ мы инвестировали вместе в очень сложные времена. 45 транзакций, из которых многие принесли двузначную доходность", - отметил он.