Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава РФПИ заявил, что суверенные фонды помогают налаживать отношения между странами

Россия открыта к сотрудничеству с Китаем, Саудовской Аравией и США, сообщил Кирилл Дмитриев

ЭР-РИЯД, 29 октября. /ТАСС/. Взаимодействие суверенных фондов разных стран помогает налаживать отношения между государствами в эпоху глобальной геополитической напряженности, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Партнерства - ключевой момент в современном мире. У нас есть Российско-китайский фонд [РКИФ], с которым мы консультируемся по поводу технологий, есть Mubadala [суверенный фонд ОАЭ], с которыми мы также обсуждаем этот вопрос, и наш подход приобретает глобальный масштаб. Россия открыта к сотрудничеству с Китаем, Саудовской Аравией, США. Мы считаем, что напряженность нужно снижать, и суверенные фонды помогают налаживать доверительные отношения между странами через развитие партнерств", - сказал он, выступая на форуме Future Investment Initiative (FII).

Дмитриев назвал налаживание российско-саудовских отношений одним из ярких исторических примеров, который привел к созданию "новых ценностей и стабильности рынка нефти".

В ходе сессии на FII управляющий директор Mubadala Investment Company Халдун аль-Мубарак также отметил важность взаимодействия суверенных фондов. "Доверие очень важно, и уверен, особенно между суверенными фондами, нужно устанавливать такой уровень отношений. Когда мы инвестировали в Россию, зашли в Россию, мы не знали России. Потом, вместе с РФПИ мы инвестировали вместе в очень сложные времена. 45 транзакций, из которых многие принесли двузначную доходность", - отметил он.

Теги
РоссияСаудовская Аравия
Реклама на ТАСС
Медведев поручил представить предложения по выравниванию условий конкуренции для компаний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС