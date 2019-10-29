Объем грузоперевозок по Севморпути к 2035 году может достичь 120 млн тонн

МУРМАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) к 2035 году ожидается в объеме 120 млн тонн ежегодно - такая цифра заложена в разрабатываемую стратегию Минвостокразвития, сообщил журналистам во вторник в Мурманске директор департамента развития СМП и прибрежных территорий госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко.

Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить грузоперевозки по СМП на уровне 80 тыс. тонн к 2035 году.

"К 2035 году при оптимистическом раскладе будет грузопоток порядка 120 млн тонн", - сказал он.

Кулинко отметил, что такой объем будет достигнут при законодательном введении налоговых льгот и преференций для разработчиков месторождений нефти в Арктики, вопрос который сейчас обсуждается. "Если сейчас будут формализованы налоговые льготы и преференции, в первую очередь по нефти в Арктической зоне, это будет реалистичный прогноз", - сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС губернатор Мурманской области Андрей Чибис, только через порт Мурманск планируется обеспечить к 2035 году перевалку ежегодно 60 млн тонн грузов. Для реализации этого в Кольском заливе реализуется проект строительства Мурманского транспортного узла - круглогодичного морского хаба.

Северный морской путь (СМП) - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.