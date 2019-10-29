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РЖД не планируют продавать акции GEFCO в 2019 году

По словам первого заместителя генерального директора холдинга Вадима Михайлова, необходимо дождаться восстановления рынка IPO

СОЧИ, 29 октября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" не планируют в 2019 году продажу путем IPO международного логистического оператора GEFCO, где РЖД владеет 75% акций. Об этом в кулуарах форума PRO//Движение.1520 сообщил журналистам первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов.

"В этом году нет. Рынка нет", - сказал он, отвечая на вопрос о том, планируется ли продажа акций компании в 2019 году посредством IPO.

В июне председатель правления GEFCO Люк Надаль в интервью ТАСС пояснил, что автомобильный рынок на данный момент находится на пике, поэтому инвесторы не считают настоящее время оптимальным для покупки акций компании. Группа в свою очередь проделала всю необходимую работу для того, чтобы при благоприятных рыночных условиях выйти на IPO.

"Мы говорили о том, почему мы сейчас не делаем IPO, потому что рынка IPO нет в принципе, он должен восстановиться. Восстановится рынок IPO, мы к этому вопросу возвращаемся", - подчеркнул Михайлов.

В марте правительство РФ разрешило РЖД продать акции группы в рамках IPO. Речь шла о продаже не менее 25% плюс одна акция, но не более 35% минус одна акция логистической компании.

РЖД в 2012 году купили 75% акций GEFCO у PSA Peugeot-Citroen за €800 млн. PSA остается владельцем 25%.

Международный логистический оператор GEFCO присутствует в 150 странах мира. Основные клиенты компании - ведущие автопроизводители и промышленные предприятия: Peugeot-Citroen, GM, L'Oreal, Siemens, Bosch, IKEA, Henkel, Procter&Gamble.

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Россия
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