Оценки наблюдаемой и ожидаемой инфляции обновили минимум с середины 2018 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян снижаются третий месяц подряд, в октябре опустились на 0,3 процентного пункта (п.п.) - до 8,6%, говорится в материалах Банка России.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции снижалась третий месяц подряд (на 0,3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем - до 8,6%)", - отмечает регулятор.

По его данным, оценки наблюдаемой и ожидаемой инфляции обновили минимальные значения с середины прошлого года, однако они все еще выше значений первой половины 2018 года.

В октябре респонденты, как правило, реже говорили о значительном росте цен на отдельные товары и услуги, такие как жилищно-коммунальные услуги, лекарства, бензин, фрукты и овощи. "По сравнению с предыдущим месяцем чаще стали упоминать лишь рост цен на молочную продукцию, ускорение удорожания которой отмечает и Росстат", - говорится в материалах ЦБ.

Медленное снижение инфляционных ожиданий и наблюдаемой инфляции, несмотря на достаточно быстрое замедление фактической динамики цен, говорит об их незаякоренности на цели, подчеркивает регулятор.

По прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2019 года составит 3,2-3,7%.