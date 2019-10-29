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Ученые из Дании разработают цифровые решения для морских ветряных электростанций

С помощью интеллектуальных цифровых решений страна намерена сэкономить миллионы евро в год, минимизировав потери энергии и затраты на эксплуатацию энергосистем

ТАСС, 29 октября. Датский технический университет (DTU) разрабатывает цифровые решения, нацеленных на предотвращение сбоев в процессе сбора и распределения энергии, вырабатываемой морскими ветряными электростанциями, сообщило издание reNews.

В рамках проекта MultiDC будут разработаны решения для управления потоками электроэнергии на больших расстояниях, которые позволят предотвращать системные сбои в подаче электричества. На начальном этапе проект будет реализован для энергетических узлов в Северном море, после чего планируется обеспечить возможности обмена между странами энергетическими резервами для балансирования сети.

"С помощью интеллектуальных цифровых решений в энергетической сфере Дания сможет сэкономить миллионы евро в год, минимизировав потери энергии и затраты на эксплуатацию энергосистем", - отметил доцент DTU и менеджер проекта MultiDC Спирос Чацивасиледяис.

Теги
Дания
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