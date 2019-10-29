Исследования льда на Севморпути будут вести 12 малых спутников

МУРМАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Мониторинг ледовой обстановки на Северном морском пути (СМП) будут вести 12 малых спутников, которые создаются Роскосмосом совместно с Росатомом. Об этом сообщил во вторник в Мурманске директор департамента развития СМП и прибрежных территорий госкорпорации "Росатом" Максим Кулинко.

"Активно сейчас занимаемся с Роскосмосом по созданию спутниковой группировки <…> из 12 малых спутников, которые позволят проводить исследования льда", - сказал он на заседании общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области.

Как ранее сообщала пресс-служба холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех), спутники станут частью комплексной системы спутникового мониторинга метеорологической и ледовой обстановки на Северном морском пути. Она будет состоять из сети станций приема, регистрации и обработки информации от космических аппаратов и радиометеорологических центров "Торос", единого центра сбора информации и системы спутников связи, обеспечивающей высокоскоростной обмен данными между элементами системы.

В настоящее время мониторинг условий судоходства в арктических районах осуществляется с одновременным использованием общедоступных космических аппаратов различных систем, при этом используемый спутниковый дивизион территориально не охватывает всю акваторию Северного морского пути и предоставляет данные в разных форматах.

Северный морской путь (СМП) - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.