Кабмин выделил около 5 млрд рублей аграриям, пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке

"В целях компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 2019 году на территории Дальневосточного федерального округа в связи с паводком, выделить Минсельхозу России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 405 400,2 тыс. рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Приморского края на оказание финансовой помощи, осуществление компенсации ущерба 111 сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а также исполнение обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей по уплате процентов по двум кредитным договорам", - говорится в документе. Минсельхозу поручено довести деньги до получателей и представить доклад в правительство РФ до 15 ноября 2019.

Аналогичные распоряжения выданы Минсельхозу и в отношении других регионов. Так, Еврейской автономной области предназначено 420,5 млн рублей для компенсации ущерба 190 сельхозпроизводителей, Хабаровскому краю - 205 млн рублей для компенсации ущерба 58 сельхозпроизводителей. Самая большая компенсация будет направлена в Амурскую область 86 сельхозпроизводителям и 210 крестьянским хозяйствам - 3,9 млрд рублей.