Кабмин выделил около 5 млрд рублей аграриям, пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил из резервного фонда правительства РФ деньги на компенсации дальневосточным сельскохозпроизводителям, которым был причинен ущерб летними паводками. Соответствующие распоряжения кабинета министров опубликованы на официальном портале правовой информации.
"В целях компенсации сельскохозяйственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 2019 году на территории Дальневосточного федерального округа в связи с паводком, выделить Минсельхозу России из резервного фонда правительства РФ в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 405 400,2 тыс. рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Приморского края на оказание финансовой помощи, осуществление компенсации ущерба 111 сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а также исполнение обязательств сельскохозяйственных товаропроизводителей по уплате процентов по двум кредитным договорам", - говорится в документе. Минсельхозу поручено довести деньги до получателей и представить доклад в правительство РФ до 15 ноября 2019.
Аналогичные распоряжения выданы Минсельхозу и в отношении других регионов. Так, Еврейской автономной области предназначено 420,5 млн рублей для компенсации ущерба 190 сельхозпроизводителей, Хабаровскому краю - 205 млн рублей для компенсации ущерба 58 сельхозпроизводителей. Самая большая компенсация будет направлена в Амурскую область 86 сельхозпроизводителям и 210 крестьянским хозяйствам - 3,9 млрд рублей.