Орешкин заявил о стремлении России добиться большей предсказуемости для бизнеса

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Российская экономика гораздо меньше подвержена влиянию волатильности на внешних рынках, власти ведут активную работу по повышению стабильности и предсказуемости для ведения бизнеса в стране. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая во вторник на встрече с представителями деловых кругов в Объединении предпринимателей Франции (MEDEF).

"Как вы знаете, мы приняли ряд крупных макроэкономических реформ в 2015 - 2017 годах и сейчас мы гораздо меньше зависим от товарных рынков и нестабильности на них по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Мы построили нашу фискальную политику с учетом стоимости нефти $40 за баррель и собираем все сверхдоходы во внешний фонд, который, конечно, ограничивает влияние на баланс выплат в различных валютах. Результаты очевидны", - сказал Орешкин.

Министр упомянул несколько мировых и региональных кризисов, включая торговую войну между США и Китаем. "Тут речь не только о торговой войне, это гораздо более глубокая история с различной моделью роста и политического развития. И эти две модели будут соревноваться в ближайшие годы, что, конечно, не принесет ничего хорошего глобальной экономике, - сказал он. - Мы в России хорошо понимаем долгосрочные последствия этого, что будет происходить с глобальной экономикой и на товарных рынках".

В этой связи Орешкин подчеркнул, что российские власти стремятся сделать деловой климат в стране "полностью предсказуемым" как на макро-, так и на микроэкономическом уровне. "Мы планируем переработать все регулирования, которые были в прошлые годы, чтобы избавиться от ненужных норм, провести реформу под названием "Регуляторная гильотина".

"Мы планируем закончить это к концу следующего года", - пояснил он. Министр добавил, что сейчас в России со времен СССР осталось 20 тыс. различных устаревших актов и власти постепенно перерабатывают их. По его словам, наведение порядка в регулировании различных сфер экономики может занять около 2 - 3 лет.

В заседании, которое прошло в стенах MEDEF во французской столице, приняли участие представители около 20 крупных французских компаний, а также министерства иностранных дел и министерства экологического перехода и солидарности. По завершении диалога с французским бизнесом Орешкин должен встретиться с министром экономики и финансов страны Брюно Ле Мэром, а также с генеральным секретарем Организации экономического и социального развития (ОЭСР) Хосе Анхелем Гурриа.