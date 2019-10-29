Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Орешкин заявил о стремлении России добиться большей предсказуемости для бизнеса

По словам главы МЭР, наведение порядка в регулировании различных сфер экономики может занять около 2 - 3 лет

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Российская экономика гораздо меньше подвержена влиянию волатильности на внешних рынках, власти ведут активную работу по повышению стабильности и предсказуемости для ведения бизнеса в стране. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая во вторник на встрече с представителями деловых кругов в Объединении предпринимателей Франции (MEDEF).

"Как вы знаете, мы приняли ряд крупных макроэкономических реформ в 2015 - 2017 годах и сейчас мы гораздо меньше зависим от товарных рынков и нестабильности на них по сравнению с тем, что было 5 лет назад. Мы построили нашу фискальную политику с учетом стоимости нефти $40 за баррель и собираем все сверхдоходы во внешний фонд, который, конечно, ограничивает влияние на баланс выплат в различных валютах. Результаты очевидны", - сказал Орешкин.

Министр упомянул несколько мировых и региональных кризисов, включая торговую войну между США и Китаем. "Тут речь не только о торговой войне, это гораздо более глубокая история с различной моделью роста и политического развития. И эти две модели будут соревноваться в ближайшие годы, что, конечно, не принесет ничего хорошего глобальной экономике, - сказал он. - Мы в России хорошо понимаем долгосрочные последствия этого, что будет происходить с глобальной экономикой и на товарных рынках".

В этой связи Орешкин подчеркнул, что российские власти стремятся сделать деловой климат в стране "полностью предсказуемым" как на макро-, так и на микроэкономическом уровне. "Мы планируем переработать все регулирования, которые были в прошлые годы, чтобы избавиться от ненужных норм, провести реформу под названием "Регуляторная гильотина".

"Мы планируем закончить это к концу следующего года", - пояснил он. Министр добавил, что сейчас в России со времен СССР осталось 20 тыс. различных устаревших актов и власти постепенно перерабатывают их. По его словам, наведение порядка в регулировании различных сфер экономики может занять около 2 - 3 лет.

В заседании, которое прошло в стенах MEDEF во французской столице, приняли участие представители около 20 крупных французских компаний, а также министерства иностранных дел и министерства экологического перехода и солидарности. По завершении диалога с французским бизнесом Орешкин должен встретиться с министром экономики и финансов страны Брюно Ле Мэром, а также с генеральным секретарем Организации экономического и социального развития (ОЭСР) Хосе Анхелем Гурриа.

Теги
РоссияФранцияОрешкин, Максим Станиславович
Реклама на ТАСС
Эксперты разошлись во мнениях о влиянии сверки данных Росстата о бедности на их качество
По мнению заведующего лабораторией РАНХиГС, дополнительно надо привлекать "большие данные"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС