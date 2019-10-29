Вьетнам и Россия намерены активизировать связи в торговле, промышленности и образовании

ХАНОЙ, 29 октября. /ТАСС/. Вьетнам и Россия намерены активизировать взаимодействие в действующих сферах сотрудничества, а также развивать новые направления партнерства. Об этом заявил заместитель премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Чинь Динь Зунг по итогам прошедшего во вторник в Ханое 22-го заседания российско-вьетнамской двусторонней межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По его словам, в ходе заседания межправкомиссии стороны условились активизировать взаимодействие по всем направлениям, в первую очередь в таких сферах, как энергетика, экономика, торговля, инвестиции, образование и высокие технологии. Вьетнамская сторона, в частности, заинтересована в расширении поставок на российский рынок своих традиционных товаров - сельхозпродукции, морепродуктов, продукции легкой промышленности, швейных и текстильных изделий. Особый интерес для Вьетнама представляет партнерство с РФ в сфере энергетики, поскольку страна нуждается в новых энергетических мощностях, а также в модернизации объектов энергетики, построенных еще во времена Советского Союза, отметил вице-премьер, возглавляющий вьетнамскую часть МПК.

"СРВ придает важное значению дальнейшему расширению партнерства с РФ, особенно в сферах торговли, экономики и в области топливно-энергетического комплекса", - сказал Чинь Динь Зунг. Он подтвердил, что Вьетнам продолжит создавать российским партнерам самые благоприятные условия для участия в новых крупных проектах, связанных с энергетикой и развитием инфраструктуры.

В свою очередь Россия на заседании МПК подтвердила заинтересованность в наращивании экспорта в СРВ зерна, продукции машиностроения, оборудования для энергетической сферы, решений в области высоких технологий и сетевой безопасности. В ответ РФ готова увеличивать импорт морепродуктов, продукции животноводства и сельского хозяйства из Вьетнама.