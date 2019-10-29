Акции "Газпрома" на Мосбирже растут на 3,5% на фоне новостей о заполнении "Силы Сибири"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Газпрома" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 3,4%, до 252,73 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 15:00 мск.

При этом стоимость акций достигала 253,69 рубля, что на 3,8% выше по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Последний раз цена акций компании находилась на этом уровне в начале июля 2019 года.

Во вторник пресслужба компании объявила, что "Газпром" завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири" газом. Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.

"Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай", - отмечается в сообщении.

В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири - 2") и меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.