Доля сомнительных операций по НДС составляет менее 1%

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Доля сомнительных операций по налогу на добавленную стоимость (НДС) составила менее 1%, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на форуме "Налоговая политика: взгляд бизнеса и власти".

"Сегодня доля сомнительных операций по НДС, это очень важная цифра, которой мы гордимся, составляет менее 1%. В мире 10-15% считаются очень низкой суммой налогового разрыва", - сказал Мишустин.

Кроме того, по его словам, количество фирм-однодневок с начала 2016 года снизилось с 1,6 млн до 120 тыс.

Мишустин пояснил, что в рамках развития дистанционных инструментов контроля на базе АСК-НДС совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) ФНС реализует проект документальной прослеживаемости. Ключевые цели этого проекта состоят в устранении недобросовесиных участников на рынке, а также снижении числа проверок и административной нагрузки на добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.