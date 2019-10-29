Операторы связи просят власти субсидировать затраты на исполнение "пакета Яровой"

Ранее Reuters со ссылкой на копию письма сообщил о том, что компании "Ростелеком", "Вымпелком", "Мегафон" и МТС просят Минкомсвязь и Минпромторг поддержать подготовку постановления правительства, которое утвердит правила предоставления субсидий банкам и лизинговым компаниям по кредитам и договорам, оформленным на покупку оборудования для "пакета Яровой" по льготной ставке. По мнению операторов, субсидирование можно было бы реализовать за счет средств, заложенных для исполнения нацпроекта "Цифровая экономика".

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Российские операторы связи направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой рассмотреть возможность субсидирования их затрат на покупку оборудования для исполнения "пакета Яровой" (хранения данных в рамках пакета антитеррористических законов). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе "Ростелекома".

"Коллективное письмо от телеком-операторов, а также крупнейших банков было подготовлено и направлено. Конкретные суммы и ожидания в письме не обозначались", - сообщили в "Ростелекоме". Представители других операторов связи отказались комментировать ТАСС эту информацию. В пресс-службе Сбербанка, фигурирующего в письме в роли одного из финансовых партнеров, также отказались от комментариев. ВТБ (также указан в письме) на момент публикации не ответил на запрос ТАСС.

В АНО "Цифровая экономика" рассказали ТАСС, что в курсе обращения операторов и поддерживают его, поскольку оно соответствует одному из результатов федпроекта "Информационная инфраструктура". Согласно одному из мероприятий федпроекта, к 30 июня 2020 года должна быть реализована экономическая поддержка компаний, продукция которых имеет статус телекоммуникационного и кабельного оборудования российского происхождения.

"В описании результата отдельно отмечено, что должны быть созданы механизмы льготного кредитования для покупателей такой продукции. Предоставление льготных кредитных ставок для операторов связи, в случаях когда они покупают оборудование российского происхождения, является одним из самых эффективных и справедливых инструментов решения данной задачи с учетом объема инвестиций, который они ежегодно направляют в развитие информационной инфраструктуры РФ", - прокомментировал письмо директор по направлению "Информационная инфраструктура" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Марков.

В Минкомсвязи подтвердили ТАСС получение письма, однако в министерстве считают обращение нецелесообразным, поскольку оно не имеет отношения к нацпроекту "Цифровая экономика". В Минпромторге заявили ТАСС, что письмо пока не поступило в профильный департамент министерства.

Субсидии за счет подключения соцобъектов к интернету

Как отмечал Reuters, операторы связи предложили, в частности, субсидировать покупку оборудования за счет сэкономленных средств от проведения электронных аукционов по подключению социально значимых объектов к интернету. "Экономия от аукционов по подключению СЗО может тратиться только на цели нацпрограммы, а субсидии операторам на системы хранения информации программой не предусмотрены", - пояснил ТАСС пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков.

По его словам, в результате проведения аукционов министерство в целом сэкономило 92 млрд рублей, которые планирует потратить в том числе на обеспечение связью федеральных трасс, оснащение школ и другие социально значимые объекты.

В начале сентября Минкомсвязь РФ завершила конкурсы по подключению социально значимых объектов к интернету во всех регионах РФ на общую сумму контрактов около 51 млрд рублей. За счет процедуры электронных торгов по 85 регионам РФ экономия составила 16,5 млрд рублей, или 24,51% от начальной максимальной цены контракта, рассчитанной на основании доведенных бюджетных ассигнований на первые три года действия нацпроекта "Цифровая экономика".