Глава Карелии предложил снять запрет на рыбалку в период нереста

ТАСС, 29 октября. Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков предложил на встрече с министром экономического развития Максимом Орешкиным отменить запрет на спортивную рыбалку в период нереста рыбы. По мнению Парфенчикова, такая мера позволит увеличить поток туристов в республику и будет учитывать интересы местного населения.

"Мы предложили внести изменения в правила рыболовства, касающиеся любительской и спортивной ловли на удочку и спиннинг. Сейчас запрет на такую рыбалку распространяется на весь нерестовый период - порядка двух месяцев. Это негативно сказывается на развитии туристической отрасли. Многие гости едут в Карелию именно ради рыбалки. Мы предлагаем снять эти ограничения", - написал глава республики во вторник на своей странице "ВКонтакте" по итогам встречи с Орешкиным.

По словам Парфенчикова, в Финляндии таких запретов нет, и это положительно сказывается на количестве туристов, приезжающих в страну ради рыбалки.

Кроме того, по мнению главы Карелии, такая мера также необходима местным жителям.

Согласно данным Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству, полный запрет на вылов рыбы в Карелии обычно действует ежегодно с конца весны и обычно до конца июня, пока на реках полностью не сойдет ледяной покров. Запрет связан с периодом нереста.

При этом на отдельных водоемах, например на озерах Варацкое и Заборное, лов рыбы запрещен с 20 апреля до 30 ноября. При этом речь идет о временных ограничениях на лов рыбы с помощью удочки или спиннинга. Круглый год запрещено добывать рыбу с помощью взрывчатки, электроудочки, а также с использованием эхолотов и аквалангов.

Также в водоемах республики периодически запрещают лов отдельных видов рыб, в частности, в 2017 году ТАСС сообщал, что Северо-Западное управление Росрыболовства возбуждало административное дело после публикации футболистом Александром Кержаковым фото с выловленными в Онежском озере лососями - тогда на их лов действовал полный запрет и добыча этой рыбы на любую снасть считалась браконьерством.