"Газпром нефть" разместила биржевые облигации на 25 млрд рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" 28 октября закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 003Р-01R общим номинальным объемом 25 млрд рублей и сроком погашения пять лет с даты начала размещения, ставка купона составила 6,85%. Об этом говорится в сообщении компании.

"Высокое кредитное качество "Газпром нефти" обеспечило значительный спрос на облигации со стороны всех основных категорий рыночных инвесторов. Переподписка более чем в три раза от первоначального объема книги заявок позволила компании снизить ставку до рекордных 6,85% годовых - это на 25 базисных пунктов ниже верхней границы изначального диапазона. Кроме того, объем размещения был увеличен на 10 млрд рублей к изначальному ориентиру", - отмечается в сообщении.

В рамках выпуска предусмотрен двухлетний call-опцион - возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Для нового выпуска облигаций компания планирует получить рейтинг АКРА. Купон по облигациям трехмесячный.

Организаторы выпуска - ООО "БК Регион", ПАО "Московский кредитный банк", ПАО Банк "ФК Открытие" и Банк ГПБ (АО). Агент по размещению - ООО "БК Регион". Расчеты по сделке при размещении облигаций планируется провести 12 ноября на Московской бирже.

"Наша компания стала первым эмитентом, вышедшим на рынок облигаций после снижения ключевой ставки Банка России до самого низкого с 2014 года значения. Оптимальный выбор времени и репутация "Газпром нефти" как первоклассного и надежного заемщика стали ключевыми факторами успеха этого размещения. Мы обеспечили для компании дополнительную гибкость за счет предусмотренной облигациями опции досрочного погашения и добились при этом рекордно низкой ставки купона на сопоставимый срок среди всех размещений облигаций корпоративными заемщиками в истории российского финансового рынка", - приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексея Янкевича.

В феврале 2018 года совет директоров "Газпром нефти" утвердил программу биржевых облигаций общим объемом до 170 млрд рублей. Срок обращения ценных бумаг, которые будут размещаться в рамках программы, составляет 15 лет. Действие программы - бессрочное.