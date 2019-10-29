Правительство перенесло запуск трех энергоблоков Приморской ТЭС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Правительство РФ перенесло сроки запуска трех энергоблоков Приморской ТЭС, проект которой реализует компания "Калининградская генерация" (СП "Роснефтегаза" и "Интер РАО") в Калининградской области. Поставка мощности с первого энергоблока запланирована на 1 августа 2020 года вместо 31 декабря 2019 года, со второго - на 1 сентября 2020 года (ранее - 1 апреля 2020 года), с третьего - на 1 декабря 2020 года (ранее 1 июля 2020 года), следует из опубликованного сегодня распоряжения правительства РФ.

"В связи с рядом причин - потребовались дополнительные работы по подготовке площадки ТЭС, а также в связи с изменением природоохранного законодательства потребовалось проведение дополнительных экологических экспертиз", - сказал ТАСС официальный представитель "Интер РАО", комментируя перенос сроков запуска энергоблоков Приморской ТЭС.

Приморская ТЭС, строительство которой ведется в рамках проекта по энергобезопасности Калининградской области, подключена к региональной энергосистеме в апреле 2019 года.

Тепловая электростанция мощностью 195 МВт будет состоять из трех паросиловых установок единичной мощностью генерирующего оборудования 65 МВт. Основным топливом для этой ТЭС будет уголь. Строительство станции позволит диверсифицировать топливный баланс калининградской энергосистемы для снижения энерготехнологической зависимости от поставок природного газа.

Строительство новых генерирующих мощностей в Калининградской области осуществляется в соответствии с постановлением правительства РФ. В начале марта 2019 года была введена в эксплуатацию газовая Прегольская ТЭС мощностью 455,2 МВт в Калининграде, годом ранее, в марте 2018 года - газовые Маяковская ТЭС в городе Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске.

Суммарная мощность всех четырех электростанций составит 1 ГВт.

Строительство четырех станций в Калининградской области ведется за счет "Роснефтегаза". Инвестиции в проект составляют 100 млрд рублей, вернуть которые планируется за счет надбавки к цене на мощность. При этом регулируемые тарифы на электроэнергию и мощность будут определяться по методике, предусматривающей компенсацию затрат на строительство в течение 15 лет после начала поставки мощности на оптовый рынок.