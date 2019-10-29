Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ОАО "РЖД" и ООО "УТА" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

Документ предусматривает совместную работу по увеличению пропускных возможностей инфраструктуры портов и железной дороги, а также создание условий для электронного обмена данными

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и ООО "Управление транспортными активами" (ООО "УТА") заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области разработки оптимальных транспортно-логистических решений на стыке "порт - железная дорога", следует из сообщения УТА.

Соглашение было подписано генеральным директором ООО "УТА" Игорем Федоровым и генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым на Международном транспортно-логистическом форуме "PRO//Движение.1520" в Сочи.

Увеличению пропускных возможностей инфраструктуры портов и железной дороги будет способствовать совместная работа компаний по выявлению путей оптимизации работы припортовых станций, повышению эффективности грузовой логистики, увеличению количества контейнерных железнодорожных перевозок с перевалкой в морских и "сухих" портах. Сотрудничество также предусматривает создание условий для электронного обмена данными, в том числе внедрение технологий "электронной перевозки" и "смарт-контракт".

ООО "Управление транспортными активами" управляет стивидорными активами на Юге России (Таганрогский и Туапсинский морские торговые порты) и Северо-Западе страны (Морской порт Санкт-Петербург, Контейнерный терминал Санкт-Петербург, Универсальный перегрузочный комплекс), а также судоходными, судостроительными и логистическими компаниями.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Медведев поручил до 2 декабря представить концепцию инвестирования средств ФНБ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС