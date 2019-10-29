ОАО "РЖД" и ООО "УТА" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и ООО "Управление транспортными активами" (ООО "УТА") заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области разработки оптимальных транспортно-логистических решений на стыке "порт - железная дорога", следует из сообщения УТА.

Соглашение было подписано генеральным директором ООО "УТА" Игорем Федоровым и генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым на Международном транспортно-логистическом форуме "PRO//Движение.1520" в Сочи.

Увеличению пропускных возможностей инфраструктуры портов и железной дороги будет способствовать совместная работа компаний по выявлению путей оптимизации работы припортовых станций, повышению эффективности грузовой логистики, увеличению количества контейнерных железнодорожных перевозок с перевалкой в морских и "сухих" портах. Сотрудничество также предусматривает создание условий для электронного обмена данными, в том числе внедрение технологий "электронной перевозки" и "смарт-контракт".

ООО "Управление транспортными активами" управляет стивидорными активами на Юге России (Таганрогский и Туапсинский морские торговые порты) и Северо-Западе страны (Морской порт Санкт-Петербург, Контейнерный терминал Санкт-Петербург, Универсальный перегрузочный комплекс), а также судоходными, судостроительными и логистическими компаниями.