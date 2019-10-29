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В развитии туристического кластера на севере Красноярского края примут участие 17 компаний

Общий объем заявленных инвестиций составляет около 700 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Соглашение о развитии туристско-рекреационного кластера "Арктический" на севере Красноярского края подписали 17 компаний, Агентство развития Норильска (АРН) и региональное агентство развития бизнеса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба АРН.

Планируется, что за счет кластера город Норильск станет центром культурно-познавательного, промышленного туризма, Дудинка (административный центр Таймырского муниципального района края) - событийного, этнографического туризма, горное плато Путорана - экстремального и экологического.

"В соглашении 19 участников, из них 17 инвесторов: трое представляют Таймыр, один - Москву, все остальные - Норильск. Если говорить о направлениях бизнеса, - это строительство гостиниц, баз отдыха, модернизация туристической техники, привлечение туристов на территории кластера и расширение спектра туруслуг", - процитировали в пресс-службе директора АРН Максима Миронова.

По словам Миронова, заявленный объем инвестиций по 17 проектам (все они предложены компаниями малого и среднего бизнеса) составляет около 700 млн рублей.

АРН выступает координатором проекта по развитию кластера. В свою очередь, агентство развития бизнеса готово предоставить помощь компаниям в разработке бизнес-планов, маркетинговых исследованиях, привлечении экспертов, продвижении зонтичных брендов, пояснили ТАСС в пресс-службе АРН.

В начале года руководитель агентства по туризму Красноярского края Юлия Верхушина сообщала ТАСС, что власти региона разрабатывают комплексный план развития туризма на севере края с оценочным объемом инвестиций - коммерческих и бюджетных - в 4 млрд рублей.

Теги
РоссияАрктика сегодняКрасноярский край
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