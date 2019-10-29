Минфин 30 октября проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Министерство финансов России 30 октября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года и ОФЗ-ПК с переменным купонным доходом выпуска 24020 с погашением 27 июля 2022 года. Об этом говорится в материалах министерства.

Облигации выпуска 26229 Минфин предоставит в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

Объем предложения облигаций выпуска 24020 будет определяться исходя из объема остатков, доступных для размещения.