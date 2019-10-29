Индонезия разрешит экспортировать никелевую руду до 1 января 2020 года

ТАСС, 29 октября. /ТАСС/. Горнодобывающие компании Индонезии смогут продолжить продажу никелевой руды за границу до вступления в силу запрета в начале 2020 года. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg.

По словам министра-координатора по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Панджаитана, экспорт сейчас приостановлен на две недели для проверки грузов из-за выросших объемов поставок, которые могут производиться в нарушение действующего законодательства. После завершения проверочных мероприятий правительство может продолжить выдачу разрешений для экспортеров руды, которые будут действовать до января 2020 года.

28 октября сообщалось, что индонезийские горнодобывающие компании условились немедленно прекратить продажу никеля за границу.

В 2014 году правительство Индонезии наложило полный запрет на экспорт никеля, но ослабило ограничения в 2017 году, разрешив продажу излишков и руды с низким содержанием металла (1,7%). В сентябре 2019 года индонезийский президент Джоко Видодо заявил о возвращении запрета в начале 2020 года, что привело к резкому росту поставок ресурса за границу.