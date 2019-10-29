Отзыв лицензии у страховщика "Стерх" не повлияет на работу его "дочки" "Сахамедстраха"

ТАСС, 29 октября. /ТАСС/. Страховая медицинская компания (СМК) "Сахамедстрах", которая обслуживает 85% населения Якутии, не прекратит деятельность из-за отзыва лицензии у материнской страховой компании (СК) "Стерх", сообщила во вторник пресс-служба "Сахамедстраха".

Банк России 27 октября отозвал лицензию на осуществление страхования у компании "Стерх", так как она нарушила порядок инвестирования средств страховых резервов. По данным правительства Якутии, которое является основным акционером "Стерха", в страховой компании введена временная администрация. Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков отмечал, что "Стерх" владеет 100% акций компании "Сахамедстрах".

"Компания ["Сахамедстрах"] продолжает и будет продолжать свою деятельность в сфере медицинского страхования в Республике Саха (Якутия). Компания "Сахамедстрах" финансово устойчива и соответствует требованиям Центробанка России к размеру уставного капитала, структуре активов и сформированных страховых резервов. Ситуация с акционером нашей компании АО "СК "Стерх" ни в коем образе не влияет на нашу текущую деятельность", - говорится в заявлении страховой медицинской компании.

В пресс-службе напомнили, что СМК "Сахамедстрах" осуществляет другой вид страхования, чем "Стерх", и имеет отдельные лицензии на медицинское страхование. "В СМК "Сахамедстрах" застраховано 85% населения республики. Компания в полной мере исполняет свои обязательства перед застрахованными лицами и медицинскими организациями", - подчеркнули представители страховщика.

Также отмечается, что в течение 2019 года деятельность "Сахамедстраха" неоднократно проверялась контролирующими органами. По результатам проверок нарушений не было выявлено.

В понедельник Стручков заявлял, что Банк России отозвал лицензию у страховой компании "Стерх" по инициативе правительства Республики Саха (Якутия), которое является основным акционером компании. Он также отмечал, продажа пакета акций "Сахамедстраха" будет осуществлена с учетом интересов жителей республики.

Страховая компания "Стерх"

АО СК "Стерх" - универсальная страховая компания. Региональная сеть включает 35 филиалов в Республике Саха (Якутия) и по одному филиалу в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Казани и Краснодаре. Головной офис компании находится в Якутске. Ее акционерами выступает ряд юридических лиц, среди которых наибольшей долей в уставном капитале владеют Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (65,33%), АО "Республиканская инвестиционная компания"(17,34%) и АО "РИК Плюс" (14,83%).

В Якутии страховщик в 2018-2019 годах заключил более 270 тыс. договоров страхования. Большинство из них - это договоры обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО).