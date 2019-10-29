Титов считает, что российскому бизнесу нужен московский культурно-деловой центр в Ханое

ХАНОЙ, 29 октября. /ТАСС/. Российский бизнес заинтересован в появлении в Ханое постоянно действующего культурного и делового центра Москвы. Об этом заявил во вторник уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с секретарем ханойского городского комитета правящей Компартии Вьетнама (КПВ) Хоанг Чунг Хаем.

"Культурный и деловой центр, который бы стал символом развития дружеских и экономических отношений между Москвой и Ханоем, очень нужен. Если в Ханое возникнет такой постоянно действующий центр, то российский бизнес сможет пустить корни здесь более глубоко", - сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей.

Глава горкома КПВ согласился с мнением российского бизнес-омбудсмена, что появление такого центра будет способствовать расширению сотрудничества по линии деловых кругов двух стран. Хоанг Чунг Хай обратил внимание на то, что территория под возведение культурно-делового центра российской столицы уже давно выделена ханойскими властями, однако начало его строительства постоянно откладывается.

"Договоренности о строительстве центра существуют давно, - согласился Титов. - Я со своей стороны обсуждаю этот вопрос и с Минэкономразвития, и с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Думаю, что у Москвы будет интерес к тому, чтобы этот проект зажил новой жизнью", - отметил бизнес-омбудсмен.