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Представитель ЕС при участии Зеленского открыл проектный офис Евросоюза в Мариуполе

По словам главы Украины, "офис будет заниматься двумя программами: по поддержке децентрализации и поддержки борьбы с коррупцией"

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Офис проектов Европейского Союза по поддержке децентрализации и борьбы с коррупцией открылся во вторник в Мариуполе Донецкой области. Его открытие состоялось при участии президента Украины Владимира Зеленского и представителя Еврокомиссии Кристиана Даниельсона. Трансляцию этого события вел "Укринформ".

"Очень приятно открывать сегодня новый проектный офис Европейского союза в Мариуполе", - сказал Зеленский. По словам главы государства, "офис будет заниматься двумя программами: по поддержке децентрализации и поддержки борьбы с коррупцией". "Это две программы, которые имеют большое значение для развития бизнеса и привлечению инвестиций". Зеленский также подчеркнул, что Украина высоко ценит помощь европейских партнеров, "которая в целом достигла 15 млрд евро". "Наша цель выйти из неприятной парадигмы просителя помощи и начать наравне совместно с международными партнерами воплощать в жизнь крупные инвестиционные проекты", - добавил он.

Президент Украины во вторник находится в Мариуполе, где проходит первый инвестиционный форум, в котором участвуют инвесторы и представители более 45 стран мира.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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