В МИД КНР считают, что притеснение китайских компаний нанесет ущерб интересам США

ТАСС, 29 октября. Проект запретительных мер Федеральной комиссии по связи США на использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE не соответствует основополагающим принципам свободного рынка и нанесет экономический ущерб американским потребителям. Об этом сообщил на брифинге во вторник представитель МИД КНР Гэн Шуан, заявление которого было опубликовано в социальной сети Weibo.

"Стремление некоторых людей в США запретить своим операторам связи, работающим в сельской местности, эксплуатировать оборудование компаний Huawei или ZTE в конечном счете ударит по экономическим интересам американских предприятий и рядовых пользователей", - отметил дипломат. Он также подчеркнул, что 25% этих операторов используют технику китайских компаний и смена оборудования обойдется им в сумму от $800 млн до $1 млрд.

"Мы решительно протестуем против злоупотребления США государственной властью и необоснованных притеснений в отношении определенных китайских предприятий", - добавил Гэн Шуан.

В ноябре Федеральная комиссия по связи США планирует провести голосование по вопросу о запрете на использование операторами связи, работающим в сельской местности, оборудования китайских компаний в связи с тем, что они могут представлять угрозу американской безопасности.