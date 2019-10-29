Законопроект об упрощении продажи санируемых банков внесут в кабмин до 1 июля 2020 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. ЦБ РФ получит возможность продавать акции санированных банков не только полностью, но и частично путем проведения торгов, прямой продажи инвестору или публичного размещения на бирже. Внести в правительство соответствующий законопроект до 1 июля 2020 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития при участии ЦБ.

"Минфину и Минэкономразвития с участием Банка России внести проект федерального закона, предоставляющего возможность не только полной, но и частичной продажи Банком России акций санированных банков в других формах, а именно: путем проведения конкурса (с предъявлением к инвесторам дополнительных требований), прямой продажи одному инвестору без проведения торгов или в случае признания торгов несостоявшимися, а также предложения акций широкому кругу инвесторов путем публичного размещения на бирже", - говорится в поручениях по ускорению экономического роста, опубликованных на сайте кабмина.

В апреле зампред ЦБ Василий Поздышев в интервью ТАСС говорил, что условия продажи банков можно было бы сделать более гибкими для инвесторов. По его словам, регулятор хотел бы получить право реализовывать банки не только на открытых торгах, но и иными способами.

В октябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор заинтересован в быстрой продаже санированных банков.