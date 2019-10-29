Медведев поручил выровнять условия конкуренции для работы интернет-компаний

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить к 1 июля 2020 года предложения по выравниванию условий конкуренции для российских и иностранных интернет-компаний.

"Минфину России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России и ФАС России представить предложения по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных интернет-компаний", - говорится в перечне поручений главы правительства по ускорению экономического роста, опубликованных на официальном сайте кабмина.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития поддерживает выравнивание налоговых условий для российских и зарубежных интернет-магазинов.

В материалах к бюджету на 2018-2020 годы Минфин предложил понижение порога беспошлинного ввоза товаров с €1 тыс. до 20 с 1 июля 2018 года. По расчетам министерства, это принесет бюджету дополнительные 30 млрд рублей в 2018 году и 60 млрд рублей в 2019 году.

В Минфине поясняли, что вопрос снижения нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами обсуждается в целях создания равных условий для российских и зарубежных ретейлеров.