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Кабмин подготовит меры по стимулированию закупок у российских компаний для нацпроектов

Подготовить предложения нужно до 2 декабря

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам и ведомствам до 2 декабря 2019 года подготовить предложения по стимулированию закупок у российских компаний при реализации национальных проектов и госпрограмм.

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"Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину и ФАС России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти внести в правительство Российской Федерации предложения по дополнительным мерам, стимулирующим увеличение доли закупок у отечественных производителей при реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации", - говорится в поручениях по ускорению экономического роста, опубликованных на официальном сайте кабинета министров.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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