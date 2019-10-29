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Концепцию инвестирования средств ФНБ представят в правительство до 2 декабря

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 2 декабря 2019 года подготовить предложения по механизму инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом говорится в поручениях по ускорению экономического роста, опубликованных на сайте правительства.

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"Минфину и Минэкономразвития представить в правительство Российской Федерации предложения по внедрению нового механизма стимулирования частных инвестиций посредством софинансирования на возвратных и платных условиях средств Фонда национального благосостояния", - говорится в документе.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году - около $41,6 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния. Как только валютные накопления в фонде достигнут 7% ВВП, правительство сможет инвестировать эти средства.

По прогнозам Минфина, объем ФНБ может превысить этот порог в середине 2020 года.

Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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