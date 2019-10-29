Медведев поручил Минфину обеспечить принятие закона о защите инвестиций

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития обеспечить принятие закона о защите и поощрении капиталовложений. Соответствующее поручение главы правительства РФ размещено на портале кабмина.

"Минфину России и Минэкономразвития России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти обеспечить принятие федерального закона "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации" и его вступление в силу. Срок - 16 декабря 2019 года", - говорится в поручении.

Поручение направлено на обеспечение координации работы по достижению целевого уровня экономического роста не ниже 3% начиная с 2021 года, говорится в документе.

В конце августа первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин в течение месяца внесет в правительство доработанный законопроект о защите и поощрении капиталовложений.

В конце июля источник в аппарате правительства сообщил журналистам, что законопроект пока не согласован всеми заинтересованными ведомствами, к тому же его необходимо увязать с принятым законом о СПИК 2.0.

Законопроект, подготовленный Минфином, внесен в правительство в середине апреля, но затем был отправлен на доработку. Предполагалось, что законопроект о защите и поощрении капиталовложений должен стать законом об инвестициях, который даст бизнесу преференции взамен на вложения в экономику.