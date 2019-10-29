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Объем заказов судов и морской техники до 2035 года оценивается в 2,3 трлн рублей

Инновационный сценарий является базовым для реализации стратегии, уточняется в документе правительства

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Объем заказов судов и морской техники в России по базовому сценарию оценивается в 2,3 трлн рублей до 2035 года. Об этом говорится в утвержденной кабинетом министров стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Документ, опубликованный на сайте правительства, 28 октября утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Ожидается сохранение текущей динамики строительства судов и морской техники для внутреннего рынка и на экспорт. Ориентировочная стоимость портфеля заказов в период до 2035 года по этому сценарию составляет 2 трлн 322 млрд рублей (в ценах соответствующих лет)", - говорится в стратегии.

В документе уточняется, что инновационный сценарий, характеризующийся усилением инвестиционной направленности экономического развития, является базовым для реализации стратегии.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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